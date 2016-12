Victoire impérative pour les Crabes !

Réagissez

Les Béjaouis du MOB retrouveront le chemin de la compétition cet après-midi avec un match capital, en accueillant au stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa la formation du CA Batna dans le cadre de la mise à jour du calendrier (10e journée). Une rencontre qui s’annonce déjà déterminante pour les camarades du portier Rahmani qui n’ont d’autre alternative que de s’imposer pour garder l’espoir d’éviter le purgatoire.

Occupant la dernière place au classement avec 8 points et battus samedi dernier par le NAHD à Alger, les Crabes se trouvent désormais dos au mur, avec l’inquiétude s’est déjà installée chez les fans qui n’arrivent pas à comprendre ce qui se passe dans leur équipe, alors que d’autres semblent avoir perdu tout espoir de voir leurs protégés évoluer parmi l’élite la saison prochaine.

En l’absence d’un entraîneur en chef, c’est le préparateur physique Boussaâda qui s’est chargé de préparer l’équipe pour cet ultime rendez-vous de l’année 2016, où une victoire permettra aux joueurs de reprendre confiance et de jouer à fond leurs chances lors de la phase retour et éviter la relégation.

Le revenant Faouzi Yaya a tenu à déclarer à propos de ce match : «C’est une rencontre d’une grande importance pour nous puisqu’on vise les trois points de la victoire pour renouer avec le succès et reprendre confiance afin de garder l’espoir de réaliser notre objectif à la fin de la saison. En dépit de la déception de la dernière défaite concédée face au NAHD, on s’est préparés dans des conditions normales pour cette rencontre et on est mobilisés à faire de notre mieux pour empocher les trois points de la victoire.» Sur le plan de l’effectif, les Béjaouis seront amoindris par les absences de Ferhat et Sidibé au milieu de terrain, alors que Belkacemi et Cheklam pourraient faire leur apparition d’entrée. Le conseil de gestion s’est réuni hier pour évoquer la question de l’entraîneur où trois noms sont sur les tablettes, à savoir Henkouche, Bouali et Mihoubi.