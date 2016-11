Verts d’Europe : Mandi et Belkalem s’illustrent

Réagissez

Les deux défenseurs algériens, Aïssa Mandi et Essaïd Belkalem, ont brillé ce week-end avec leurs clubs respectifs. Ils ont ouvert leur compteur buts respectivement avec le Real Betis face à Las Palmas (2-0), et Orléans, vainqueur à domicile face à Nîmes (2-1). Mandi a inscrit de la tête le deuxième but du Real Betis peu avant la pause, permettant à son équipe d’occuper provisoirement la 12e place en ouverture de la 12e journée disputée vendredi.

Son ancien coéquipier en équipe nationale, Essaïd Belkalem, qui est pressenti pour retrouver sa place dans l’axe central des Verts à l’occasion de la CAN-2017, a lui aussi inscrit son premier but avec son nouveau club, Orléans (Ligue 2 française). Belkalem a égalisé pour son équipe au début de la seconde période avant de prendre l’avantage et d’engranger trois précieux points. En revanche, le milieu de terrain international du FC Porto, Yacine Brahimi, a vécu une élimination amère en coupe du Portugal par la formation de Chaves (0-0, 3-2 aux tab). Le stratège des Verts, malgré sa belle prestation face au Nigeria lors des éliminatoires du Mondial 2018, est toujours relégué sur le banc des remplaçants. Après cette élimination surprise, Brahimi se déplacera mardi avec son équipe à Copenhague (Danemark) dans le cadre de la Ligue des champions d’Europe avec l’objectif de conserver la deuxième place du groupe B, dominé par Leicester. Les autres joueurs algériens, à l’image de Bentaleb (Schalk 04) et Ghoulam (Naples) sont attendus respectivement aujourd’hui et demain face à Darmstadt et Sassuolo. Bentaleb, auteur d’un joli but face au Nigeria, tentera de confirmer sa bonne santé cette saison, alors que Ghoulam, qui souffrait de douleurs aux adducteurs, devrait reprendre normalement sa place sur le flanc gauche de la défense napolitaine. L’international Sofiane Hanni, qui évolue à Anderlecht (Belgique), est attendu aussi aujourd’hui face à Zulte-Waregem pour le compte de la 15e journée dans l’espoir de remporter le match et permettre à son équipe de se racheter après le nul concédé à domicile face à Ostende.