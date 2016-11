Réagissez

Les internationaux algériens, Sofiane Hanni et Ishak Belfodil, se sont distingués, avant-hier, avec leurs clubs respectifs, Anderlecht et le Standard de Liège, dans le championnat belge, à l’occasion des matchs de la 16e journée.

Ainsi, Hanni a retrouvé le chemin des filets dans le match opposant son club à Mouscron, après près de deux mois de disette. Anderlecht l’a emporté par 7 buts à 0, et l’algérien a été l’auteur du deuxième but. Hanni, qui était également derrière le troisième but inscrit par un joueur adverse contre son camp, est titulaire à part entière depuis le début de saison. Jeudi dernier, il a été mis pour la première fois sur le banc lors du match de l’Europa League. Hanni, auteur de quatre buts cette saison avec Anderlecht, avait été convoqué par le sélectionneur national Georges Leekens lors du second match des éliminatoires du Mondial 2018, sans pour autant être incorporé. Belfodil, lui, a réussi à faire prendre l’avantage à son club, le Standard de Liège, alors que le résultat était de 1-1 face au leader Zulte-Waregem, avant d’offrir deux passes décisives pour ses coéquipiers pour les 3e et 4e buts.

Belfodil, dont la dernière apparition avec les Verts remonte à mars 2015 à l’occasion du match amical face à Oman, a inscrit jusque-là avec son club 4 buts en championnat et 3 en Europa League. Les deux joueurs vont probablement faire partie de la liste élargie des joueurs qui seront concernés par la CAN-2017. A noter enfin que Soudani a inscrit son 9e but personnel dimanche face à Osijek et prend la tête des meilleurs buteurs algériens à l’tranger.