Verts d’Europe : Forme confirmée pour Brahimi

Réagissez

L’international algérien, Yacine Brahimi, continue de s’illustrer avec son club, le FC Porto, depuis que son coach Nuno Espírito Santo a décidé de le réintégrer dans le onze entrant.

En effet, celui qui a failli partir l’été dernier vers le club anglais d’Everton a inscrit, hier soir, contre Maritimo, dans un match comptant pour la 15e journée du championnat portugais, son troisième but de suite en autant de titularisation. Juste avant la fin de la première mi-temps, récupérant un ballon dévié par un joueur adverse, Brahimi drible et tire dans un angle fermé (45’). Il inscrit le premier but pour Porto. En seconde période, l’Algérien est l’auteur de la passe décisive du deuxième but inscrit par André Silva (67’).

Maritimo réduit la marque à la 85’, alors que Brahimi n’était plus sur le terrain depuis la 72’. Il faut rappeler que le joueur avait inscrit un très joli but, la semaine passée en Ligue des champions, face à Leicester City. Une talonnade «à la Madjer» qui avait été commentée par plusieurs chaînes de télévision à travers le monde. Se préparant à changer d’air dès cet hiver, vu que son entraîneur ne voulait pas l’utiliser, Brahimi a finalement regagné sa place parmi l’effectif. Jusque-là, il a inscrit trois buts en championnat et un en Ligue des champions. Un retour à la compétition qui ne pourrait que lui être bénéfique en prévision de la CAN-2017.

Il faut noter, par ailleurs, que les choses ne se présentent pas de la même manière pour le joueur de Bordeaux, Adam Ounas, convoqué récemment en sélection. Celui-ci avait été expulsé lors du match de championnat face à Monaco, qui a remporté la rencontre avec le score lourd de 4-0. Le néo-international algérien a écopé d’une sanction de 4 matchs ferme. En d’autres termes, il ne rejouera pas avant le début de la CAN. Un autre Algérien a également été expulsé lors de la précédente journée, il s’agit du défenseur central de Rennes, Rami Bensebaini, qui a écopé de deux matchs dont un avec sursis. Le joueur formé par le Paradou est pressenti pour être convoqué pour la CAN.