Verts d’Europe : Doublé de Belfodil en Belgique

Réagissez

Belfodil affiche une bonne forme avec le Standard de Liège

L’international algérien, Ishak Belfodil, continue à s’illustrer dans le championnat de Belgique. Avant-hier soir, en déplacement chez l’AS Eupen, celui-ci a permis à son club, le Standard de Liège, d’arracher un nul à la toute dernière minute (2 - 2), après avoir inscrit le premier but. Avec ce doublé, Belfodil comptabilise huit buts en championnat depuis le début de saison. L’algérien était arrivé en Belgique durant l’été en provenance de Bani Yes (Emirats arabes unis).

Il y a quelques jours, le club anglais d’Everton a failli l’enrôler. Belfodil revient de loin, lui qui était obligé, l’année passée, d’aller aux Emirats à défaut d’une offre en Europe. Néanmoins, celui-ci n’avait pas été convoqué pour la CAN par le désormais ex-sélectionneur national, Georges Leekens. Ce dernier avait indiqué qu’il ne pouvait pas s’appuyer sur un joueur qui n’était pas «convaincu». Absent lui aussi de la Coupe d’Afrique pour une autre raison (blessure), Ryad Boudebouz est complètement rétabli puisque son coach l’a convoqué pour le match d’hier soir, opposant son club, Montpellier à Marseille. Le joueur avait repris les entraînements depuis une semaine.

L’ancien élément de Sochaux s’était blessé début décembre, à l’occasion d’un match de championnat, avant de se faire opérer du ménisque du genou droit. Par ailleurs, les deux joueurs de Leicester City, Ryad Mahrez et Islem Slimani ont rejoint leur club après avoir pris part à la CAN. Si Mahrez, arrivé jeudi, était opérationnel pour la rencontre d’hier de coupe d’Angleterre face à Derby County, Slimani, lui, n’a rejoint Leicester qu’hier soir. Il faut rappeler que ces deux joueurs sont les auteurs des quatre buts inscrits par l’Algérie durant la CAN (deux pour chacun d’eux). En dernier lieu, le défenseur Ramy Bensebaïni a rejoint son club du Stade Rennais hier également. Il avait raté le dernier match de l’équipe nationale durant la CAN face au Sénégal pour blessure.

Son coéquipier en sélection, le gardien Raïs Mbolhi qui, lui, a raté les deux dernières rencontres pour les mêmes motifs, rejoindra le Stade Rennais avec lequel il a paraphé un contrat de 18 mois ce lundi.