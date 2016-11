Réagissez

L’international algérien Yacine Brahimi, qui ne joue pas régulièrement avec son club, le FC Porto, intéresse le club turc Bésiktas pour un éventuel transfert durant le mercato hivernal, annonce la presse locale.

Selon la même source, les responsables du club turc auraient déjà fait une offre à leurs homologues de Porto pour s’attacher les services du meneur de jeu des Verts, qui n’a pas été convoqué hier face à Belenenses en match de championnat. La semaine passée, même en coupe du Portugal, le joueur n’a pas été utilisé, ce qui a valu l’élimination de son équipe.

A noter que Brahimi a failli rejoindre l’été dernier le club anglais d’Everton, mais son transfert est tombé à l’eau à la dernière minute. Le meneur de jeu des Verts n’est pas le seul Algérien en manque de compétition, ce qui mettrait le sélectionneur national, Georges Leekens dans la gêne pour composer son équipe en prévision de la CAN-2017. Le compartiment défensif est le plus touché par ce phénomène, sachant qu’en attaque il y a toujours des solutions de rechange. Sur ce volet, les deux défenseurs algériens de Rennes, Ramy Bensebaïni et Mehdi Zeffane, ont réintégré la liste des 18 de leur équipe, vendredi face à Toulouse (1-0), mais ils ont suivi le match à partir du banc de touche. Bensebaïni, qui revenait d’une blessure, n’est plus convoqué en équipe nationale pour des raisons non communiquées par la FAF.

Pour pallier le déficit constaté en défense, notamment dans l’axe central, on parle d’un éventuel retour de Halliche ou de Belkalem. L’ancien meneur de la sélection nationale, Karim Ziani, a plaidé pour un retour en sélection de son coéquipier à l’US Orléans, Essaïd Belkalem, qui joue régulièrement depuis son arrivée l’été dernier. Enfin, le défenseur Aïssa Mandi, qui avait inscrit la semaine passée son premier but en Liga avec son club, le Betis Seville, a été remplacé à la mi-temps face à Eibar, vendredi soir.