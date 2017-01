Réagissez

La sélection nationale de football a compromis ses chances de qualification au prochain tour après sa défaite face à la Tunisie (2-1).

Les Verts ont non seulement perdu le match qu’il ne fallait pas perdre, mais en plus ils n’ont rien montré sur le terrain, notamment en seconde période lorsqu’ils étaient menés au score. Les joueurs ont évolué sans conviction et sans motivation, contrairement aux Tunisiens qui étaient lucides et calmes, bien organisés sur le terrain avec une meilleure possession du ballon et plus déterminés dans les duels.

Les Tunisiens ont su museler les attaquants algériens, même si en première période les Verts ont eu trois occasions nettes de scorer. L’entraîneur Leekens, qui avait déclaré «qu’il connaissait bien la Tunisie» pour l’avoir déjà drivée il y a deux années, n’a pas su négocier le match alors que la Tunisie se trouvait dans une situation plus compliquée après sa défaite d’entrée face au Sénégal (2-0). Le comble est qu’à la fin de la partie, au lieu d’assumer son échec, il a jeté la responsabilité sur la défense : «Nous avons offert deux buts à la Tunisie sur des erreurs défensives. On ne peut pas aspirer faire mieux lorsqu’on n’a pas une défense solide, même si on a la meilleure attaque», a-t-il déclaré en substance en conférence de presse.

Mauvais coaching

Malgré la piètre prestation des Verts, notamment en seconde période, l’entraîneur Georges Leekens n’a rien fait pour secouer ses joueurs et les faire réagir après l’ouverture du score par les Tunisiens. Certains joueurs n’ont pas eu le rendement escompté, à l’image de Ghezzal qui errait sur le terrain et qui aurait pu être remplacé au début de la seconde période pour donner un nouveau souffle au compartiment offensif. Ces changements tardifs ont été observés face au Nigeria pour le compte des éliminatoires du Mondial 2018. L’incorporation de Hanni dans les ultimes minutes en remplacement de Brahimi n’était pas judicieuse, selon certains observateurs, dans la mesure où ce dernier était l’une des rares satisfactions en attaque. Hanni, auteur de l’unique but, méritait un temps de jeu plus important.

Les jours de Leekens sont comptés

Après la défaite des Verts face à la Tunisie, les jours de l’entraîneur George Leekens à la tête de l’EN sont comptés. Une élimination au 1er tour, ce qui n’est pas à écarter à moins d’un miracle, sera synonyme de fin de contrat du sélectionneur national qui a un contrat objectif avec la FAF, à savoir atteindre au moins les demi-finales.

Cependant, si certains estiment que le coach belge n’a pas le profil idéal pour espérer donner une autre dimension à la sélection nationale, d’autres pensent qu’il ne faut pas le juger dans un laps de temps (trois mois seulement, ndlr) et qu’il faut le maintenir pour les prochaines échéances afin de pouvoir mettre sa stratégie de jeu et procéder aux changements qui s’imposent. Car l’instabilité du staff technique a eu des effets néfastes sur le rendement de l’équipe nationale qui, désormais, ne fait plus peur.