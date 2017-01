Vers une démission collective du CSA

Réagissez

Alors que le mandat de la SSPA/ MC Saïda est achevé depuis plusieurs mois, sans pour autant convoquer une AGE pour élire le nouveau président, voilà que la direction du nouveau bureau du club amateur (CSA) qui gère seul l’équipe a décidé de se retirer. La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre au grand dam des férus et fans du Mouloudia.

Contacté par téléphone Messadi Mohamed, le président du club amateur, confirme son retrait, lui et son bureau. «Le bureau du club amateur a pris une décision collective et se retire en raison des problèmes financiers qui entravent la bonne marche de l’équipe. Les 4,5 milliards de centimes versés au Mouloudia n’ont même pas suffi à payer les salaires des joueurs qui attendaient depuis plus de 7 mois leurs dus», a annoncé le président démissionnaire du CSA.

Et d’ajouter : «Les dettes, le litige avec l’ancien président Bouaraara et d’autres soucis entravent la bonne dynamique du club. En dépit de cela, le club est bien placé avec 23 points à son compteur à 2 points du podium et à 4 unités du dauphin au classement. Nous jouerons pour l’accession.» Et de préciser qu’il continuera sa mission, lui et son bureau, sous conditions : «Nous allons programmer un stage bloqué, recruter durant ce mercato, même s’il nous faut de l’argent. Si les autorités de la wilaya nous promettent de nous aider, on empruntera et on continuera l’aventure. Dans le cas échéant, nous serons contraints de nous retirer. Pour terminer la saison, nous estimons que nous aurons besoin de 7 à 8 milliards pour régler toutes les dettes et gérer la phase retour avec l’accession comme objectif.»