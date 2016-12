Veron rechausse les crampons à 41 ans

Réagissez

L’Argentin Juan Sebastian Veron, 41 ans, a annoncé mercredi soir qu’il sortait de sa retraite afin de rejouer pour Estudiantes de La Plata, le club qui l’a formé et dont il est le président. Le club argentin de première division a diffusé sur son site internet une photo de l’ancien milieu de terrain international de la Lazio, de l’Inter de Milan et de Manchester United, souriant, en train de parapher un contrat de 18 mois. Après une belle carrière en Europe, Veron était retourné à Estudiantes en 2006 et avait pris sa retraite sportive en mai 2014. Il était alors en campagne électorale pour la présidence d’Estudiantes.