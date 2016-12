USMH –MOB (mise à jour) : Les Crabes condamnés à réagir

Réagissez

El Harrach mise sur le match face au MOB pour remonter au classement

Tenus en échec lors de la précédente rencontre face à la JS Saoura en se contentant d’un match nul à domicile, les Crabes du MOB seront appelés à relever le défi et surtout de bien réagir aujourd’hui face à l’USM El Harrach à l’occasion de la mise à jour du calendrier (9ème journée).

Un match difficile pour les poulains du coach Youcef Bouzidi dans la mesure où aucun faux-pas n’est désormais permis à l’avenir à commencer par cette rencontre face aux harrachis. Occupant la dernière place au classement avec 8 points seulement, les béjaouis doivent bien négocier les trois matches restants respectivement face à l’USMH, le NAHD et le CAB pour conserver intactes leurs chances de maintien. C’est ce que dira l’entraîneur Bouzidi : « on est appelés à disputer un match important devant l’USM El Harrach qu’on doit bien négocier pour espérer empocher le maximum de points et terminer cette phase aller dans une bonne position.

D’ailleurs, les joueurs sont conscients de ce qui les attend et décidés à relever le défi malgré la difficulté de la tâche ». Les béjaouis seront amoindris par les services de deux éléments à savoir Yaya et Rahal pour causes de blessures. La direction a décidé de jouer à fond la carte de la motivation et ce, en consacrant une prime conséquente en cas de victoire.