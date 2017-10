USMH – MCO : Daou sur le banc

Réagissez

Sans compétition depuis trois semaines, l’USM El Harrach retrouvera l’ambiance du championnat cet après-midi, en accueillant le MC Oran en match de clôture de la 6e journée. Une confrontation que les Harrachis espéraient disputer dans leur antre du 1er Novembre, mais qui aura finalement lieu au stade du 20 Août, suite au refus de la Ligue d’homologuer l’enceinte de Lavigerie, après l’inspection effectuée mercredi dernier.

A ce propos, et pour en finir avec cette problématique du stade Lavigerie, les services de la wilaya et des responsables de la DJS, qui ont effectué une visite d’inspection au stade jeudi dernier, ont donné des instructions à l’APC de Mohamadia pour engager, dans les plus brefs délais, les travaux nécessaires pour que la tribune des visiteurs soit opérationnelle et que le stade soit homologué.

Une mauvaise nouvelle donc pour les Jaune et Noir qui espéraient retrouver leur jardin et enclencher leur premier succès de la saison, eux qui n’ont jusqu’ici récolté qu’un point, en concédant un point à Alger face au CS Constantine, contre trois défaites de suite auparavant.

Seule bonne nouvelle, la présence du nouvel entraîneur tunisien, Hamadi Daou, qui pourra diriger son team cet après-midi à partir du banc de touche, et faire ainsi son baptême du feu à la tête de la barre technique de l’USMH. En effet, bien que ne disposant pas d’une licence émanant de la LFP pour diriger officiellement l’USMH, du moment que le contrat de son prédécesseur, Younes Ifticène, n’a toujours pas été résilié, l’instance footballistique nationale a accordé une dérogation exceptionnelle au technicien, ce qui lui permet de s’installer sur le banc et coacher son team.

Une première délicate pour le Tunisien, qui aura ainsi la lourde mission de remettre l’USM Harrach sur les rails, en la faisant renouer avec les bons résultats, en commençant par ce choc face au MCO où il sera à la quête d’un premier succès, pour lui et pour l’équipe. Une première où le hasard fait qu’il débute sa mission contre un compatriote, en l’occurrence le coach du MCO, El Moez Bouakaz.

A noter que pour ce match, les Harrachis seront privés de trois éléments-clés pour cause de blessures, à savoir Delhoum, Daoud et Belarbi.T.