USMH : L’équipe se cherche

L’USM El Harrach aura connu son plus mauvais départ depuis son retour en Ligue 1 en 2008. Après six journées, les Jaune et Noir occupent la 14e place avec trois points seulement. Le départ massif de joueurs et les problèmes vécus la saison passée en sont les principales causes. L’équipe est certes en construction, mais l’absence de résultats a plongé l’équipe dans le doute. Certains responsables contestent les choix de l’entraîneur Charef et réclament une réaction dans les prochaines journées pour éviter la crise. La réception du DRB Tadjenanet, pour la première de la saison à domicile, sera une occasion pour amorcer le déclic et se réconcilier avec le public, qui ne comprend plus ce qui arrive à son équipe.