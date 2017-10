Réagissez

Hocine Sebia, ancien joueur de l’USM El Harrach des années 1970, s’est éteint hier à l’âge de 69 ans. Le regretté a porté les couleurs d’El Harrach pendant de longues années et faisait partie de l’équipe qui a remporté la coupe d’Algérie en 1974 sous la direction de feu Abdelkader Bahmane. Hocine Sebia était un défenseur intraitable doublé d’un contre-attaquant de qualité. Il a fait le bonheur de l’USMH aux côtés de Mohamed Hamoui, Tayeb Tahar, Nasreddine Salmi, Rabah Lahcène, Hadjloun, Rachid Kabri et les regrettés Rachid Hebbache, Abdelkader Bahmed. Hocine Sebia sera inhumé aujourd’hui au cimetière de Reghaia. La rédaction sportive d’El Watan présente ses condoléances à la famille du défunt ainsi qu’à celle de l’USMH. «A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»