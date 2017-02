Réagissez

Le match de la 19e journée qui opposera l’USM El Harrach au CA Batna aura lieu à huis clos et sans la présence des coachs des deux clubs, Boualem Charef et Ali Mechiche.

En effet, le stade du 1er Novembre d’El Harrach sera suspendu à l’occasion de ce match et l’équipe d’El Harrach sera privée de son public à cause du jet de projectiles lors de la réception de la JS Kabylie la journée précédente (1-0), annonce la Ligue de football professionnel sur son site internet. Le match se jouera également sans les entraîneurs des deux clubs, car ils ont été suspendus d’un match pour contestation de décision de l’arbitre, respectivement face à la JSK et au MCA.

Les deux coachs devront s’acquitter aussi d’une amende de 30 000 DA chacun. Pis encore, l’USMH sera privée de trois éléments-clés, suspendus face à la JSK. Il s’agit de Djaghbala, sanctionné injustement sur le penalty imaginaire accordé à la JSK en étant le dernier défenseur, alors qu’il n’a pas touché le ballon de la main. Les deux autres sont le défenseur Abdet et le meneur de jeu de l’équipe Herrag pour contestation de décision. Par ailleurs, le CRB Aïn Fekroun (Ligue 2) a également écopé d’un match à huis clos pour jet de projectiles lors de la précédente journée face au GC Mascara, perdu sur le score de 2 à 1, et d’une amende de

200 000 DA.