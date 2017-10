USMH 2 – USMB 0 : Première victoire des Harrachis

Réagissez

L’USM El Harrach a remporté hier, au stade du 20 Août 1955, sa première victoire cette saison en battant l’USM Blida sur le score de 2 à 0, en ouverture de la 8e journée du championnat de Ligue 1.

Les deux buts ont été inscrits en première période respectivement par Bougueche et Bannouh. Les Harrachis en quête d’une première victoire sont entrés dans le vif du sujet. Ils ont porté le danger dans le camp des Blidéens dès le coup d’envoi. Après quelques tentatives, Bougueche, profite d’un mauvais renvoi du portier Ouadah, et d’un tir à bout portant ouvre la marque (20e). Après cette réalisation, la bande à Mustapha Sebaâ semblait tétanisée et n’a pu réagir, ce dont ont profité les locaux pour doubler la mise par le jeune Bannouh qui profite d’une mésentente entre deux défenseurs pour ajouter une seconde banderille. En seconde période, le jeu et le score n’évolueront pas même si l’USMB aurait pu réduire la marque. A la faveur de cette victoire, l’USMH quittera la lanterne rouge laissant son adversaire du jour derrière avec deux points seulement. L’USMB, qui compte deux matches nuls à domicile seulement, devra vite réagir pour éviter de se compliquer la tâche.

USMA - USMH mardi prochain

Le match de la cinquième journée du championnat de Ligue 1, opposant l’USM Alger à l’USM Harrach, a été programmé par la Ligue de football professionnel (LFP) mardi prochain à 17h au stade Omar Hamadi de Bologhine. Cette 5e journée s’était jouée durant le week-end du 29 et 30 septembre, qui coïncidait avec la date de la demi-finale «aller» de la Ligue des champions d’Afrique. L’USMA cumule jusque-là quatre matchs en retard. A. B.