USMBA-USMA et ESS-JSS à l’affiche

Réagissez

L’USMH a souffert avant de décrocher sa qualification

Al’issue des 16es de finale de la Coupe d’Algérie 2017 disputées ce week-end, plusieurs belles affiches au sommet sont prévues à l’occasion des 8es de finale de l’épreuve populaire prévues les 27 et 28 décembre.

Parmi ces affiches au sommet, deux mettront aux prises des pensionnaires de l’élite. A commencer par les retrouvailles entre l’USM Bel Abbès et l’USM Alger à l’affiche de ces 8es de finale, après avoir passer le cap des 16es aux dépens de deux autres pensionnaires de Ligue 1, en l’occurrence le RC Relizane et le CA Batna. L’autre affiche du prochain tour de l’épreuve populaire se déroulera au stade du 8 Mai 1945 de Sétif et verra le spécialiste de l’épreuve, l’ESS, en découdre avec la JS Saoura, tombeur du CS Constantine.

Le NA Hussein Dey, le CR Belouizdad et l’USM Harrach n’auront pas la tâche facile en affrontant hors de leur bases des pensionnaires de Ligue 2, respectivement le Paradou AC, le MC Saïda et le CA Bordj Bou Arreridj.

Ce sera tout le contraire pour le tenant du titre, le MC Alger ainsi que pour la JSK qui, en sus de l’avantage du terrain, ont été gâtés par le tirage au sort, héritant de clubs amateurs, en l’occurrence l’US Beni Douala et le Nasr El Fedjoudj. Enfin, l’ASO Chlef, qui a créé la sensation en 16es de finale en écartant le MC Oran, est bien parti pour passer le cap des 8es en accueillant l’US Tébessa, club amateur évoluant en DNA groupe Est.