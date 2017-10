Réagissez

Selon une source officielle, l’APC de Sidi Bel Abbès, qui a tenu mercredi une assemblée plénière au sein de l’Hôtel de Ville, a octroyé dans le cadre de l’examen et approbation du BP (budget primitif ) 2017/2018 une subvention à l’USMBA de l’ordre de trois milliards de centimes ; ce qui est considéré localement, voire par le club et ses fans, comme une bouffée d’oxygène au vu des charges multiples et besoins pressants auxquels fait face le club de la Mekerra qui se prépare, depuis la reprise des entraînements effectuée mardi matin sur les lieux, son prochain déplacement à Alger pour y affronter le NAHD dans le cadre de la 9e journée du championnat de Ligue 1. Un match qui verra les fans locaux venir donner de la voix aux camarades du revenant Tabti Larbi.