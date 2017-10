USMBA : Première défaite à domicile depuis près de 2 ans

Réagissez

L’USM Bel Abbès a été stoppée dans son élan après deux victoires de suite à domicile face à l’USM Alger et la JS Kabylie. Même si l’équipe n’a pu prolonger sa dynamique de victoires devant la lanterne rouge, l’USM Blida, elle était appelée samedi à renouer avec la victoire devant le Paradou AC avec qui elle partageait le même classement. Hélas ! Les camarades de Zouari ont chuté à domicile devant les Algérois du PAC, un adversaire plus réaliste qui a réussi à lui infliger sa première défaite à domicile depuis le 18 mars 2016 face à l’OM Arzew, lorsque l’équipe évoluait en Ligue 2.

En termes d’effectif, contrairement aux précédentes empoignades, ce ne fut pas la même équipe belabbésienne qui fut alignée, puisque trois joueurs titulaires à part entière n’ont pas évolué, à l’image du défenseur Zeroual Meziane (encore blessé) qui n’a joué qu’un match a domicile devant l’O Médéa, l’attaquant Bouguelmouna Habib qui était blessé lui aussi et le meneur de jeu Larbi Tabti, suspendu pour cumul de cartons depuis le dernier match face à l’USM Blida.

A ces trois absents, s’ajoute la défection du latéral gauche Lamara Nabil pour la seconde fois consécutive. Une situation qui a contraint Cherif El Ouazzani à incorporer d’autres éléments, à l’image de Belgorine, Kherbache, Chettal et d’autres pas au summum de leur forme physique. Les protégés de José Maria, eux, ont brillé par une bonne organisation sur le terrain et une circulation du ballon parfaite ponctuée par un joli but en seconde période, suite à un centre en retrait effectué sur le flanc droit, suivi par une belle reprise de la tête de leur attaquant Benkhelifa. En somme, les appréhensions du patron technique Cherif El Ouazzani d’avant-match, dont il nous avait fait part vendredi soir s’étaient vérifiées sur le terrain le jour du match.

Quant aux fidèles fans, certes déçus du résultat, ils demeurent sereins et mobilisés derrière leur équipe en acceptant les lois du sport vecteur d’amitié et de relations humaines.