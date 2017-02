Réagissez

Tous les regards seront braqués aujourd’hui sur le stade du 24 Février de Sidi Bel Abbès où se déroulera le derby de l’Ouest entre l’USM Bel Abbès et le MC Oran, pour le compte de la 19e journée du championnat de Ligue 1.

Les poulains de Cherif El Ouazzani ont une revanche à prendre sur leur adversaire du jour après la défaite concédée (1-0), en phase aller, face au Hamraoua dans leur antre du 19 Juin. Pour les amoureux de la balle ronde des deux villes de l’ouest, ce derby s’annonce difficile et palpitant entre deux formations qui se connaissent très bien et qui ambitionnent chacune d’arracher les trois points de la victoire.

Après avoir battu à l’extérieur le NA Hussein Dey (1-2) lors de la dernière journée, les Vert et Rouge sont appelés à confirmer aujourd’hui sur le terrain et face à leur public. «La victoire demeure impérative pour garder une dynamique positive qui, jusqu’alors, s’est traduite par trois victoires consécutives», a estimé hier Cherif El Ouazzani. «Les joueurs sont conscients de la responsabilité qui les attend face au MCO, d’autant plus que la rencontre a un goût spécial face à leur éternel rival», a-t-il ajouté.

L’USM Bel Abbès occupe actuellement la troisième place au classement avec 30 points au compteur. Pour les dirigeants du club, ces résultats positifs ne devraient pas occulter les difficultés financières auxquelles fait face le club depuis quelques semaines. Le président de l’USMBA a, dans une conférence de presse animée samedi, lancé un appel aux opérateurs économiques locaux pour renflouer les caisses du club pour, dira-t-il, «permettre à la formation de la Mekerra de disputer les premiers rôles en championnat et aller le plus loin possible en coupe d’Algérie». Hanani Abdelghani a, à cette occasion, indiqué que le recrutement de cinq joueurs lors du mercato hivernal a coûté au club la somme de 2,4 milliards de centimes.