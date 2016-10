USMBA : La JS Saoura en ligne de mire

Réagissez

Les coéquipiers de Tabti ont repris, mercredi, le chemin des entraînements après trois jours de repos décidés par l’entraîneur Cherif El Ouazanni dont le team s’est incliné face au CS Constantine (3-1) lors de la précédente journée du championnat de Ligue 1.

Trois éléments étaient absents à la reprise pour cause de blessures, à savoir Lamali, Tabti et Bengorine, selon le staff technique. Les Vert et Rouge devront ainsi saisir l’opportunité de cette mini-trêve du championnat pour se ressaisir et préparer résolument la prochaine rencontre face à la JS Saoura au titre de la 7e journée. En dépit de leur défaite face aux Constantinois, les joueurs de l’USMBA affichaient, hier, une certaine sérénité ayant à cœur de réaliser, samedi prochain au stade du 24 Février, une bonne opération face aux Sudistes. Le staff technique axera, en ce sens, tous ses efforts sur l’aspect psychologique, tout en apportant certains rectificatifs au niveau des différents compartiments du jeu. L’USM Bel Abbès, 12e au classement général avec trois matchs perdus, deux nuls et une seule victoire, est désormais condamnée à gagner sur ses bases et devant son public pour ne pas sombrer dans le doute.

Sur un autre plan, le processus d’ouverture du capital de la société sportive par actions, SSPA-USMBA, devrait être achevé dans les jours prochains afin de consolider le club sur le plan financier et organisationnel.

Pour rappel, le conseil d’administration de la SSPA-USMBA, réuni le 25 septembre sous la présidence du Dr Bechlagem Noredine, a décidé de la cession des actions de l’ex-président du club, Yahia Amroun, ainsi que celles de Ilyes Karim Hannani au profit de Abdelghani El Hannani. Trois jours après, l’assemblée générale des actionnaires a approuvé l’augmentation du capital de la société à hauteur de 5 millions de dinars, par émission de nouvelles actions souscrites par M. Hannani, devenu de ce fait l’actionnaire majoritaire du club, en attendant, évidemment, l’arrivée d’autres acquéreurs.