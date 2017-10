USMBA : L’arbitrage pointé du doigt

Réagissez

Au moment où la maison USMBA connaît une sérénité interne, le club est confronté à un autre adversaire de taille qui se dresse sur son chemin en championnat, à savoir l’arbitrage.

Vendredi, ce fut le tour de Benbraham de se dresser contre les protégés de Cherif El Ouzzani, en validant le but égalisateur du MC Oran en fin de match. M. Benbraham a accordé un but des plus litigieux suite à une main d’un joueur du MCO, suscitant une vague d’indignation, justifiant la réaction des joueurs de l’USMBA et de leur staff technique qui crient à l’injustice. Toutefois, techniquement parlant, l’équipe belabbésienne a laissé filer une victoire qui lui tendait les bras en ratant par deux fois des buts tout faits, devant un MCO qui a certes dominé les débats et qui n’a pu imposer son jeu contre un adversaire bien regroupé et qui ne réagissait que par des

contres.