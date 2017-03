Réagissez

Le président du conseil d’administration de la SSPA /USMBA, Abdelghani Hannani, a annoncé jeudi qu’il allait quitter le club, et ce, juste après la rencontre face au CR Belouizdad, prévue aujourd’hui. El Hannani, à la tête de l’USM Bel Abbès depuis octobre 2016, a ainsi annoncé qu’il allait se retirer des affaires du club, dont la situation financière semble sans issue en raison des saisies-arrêts qui ne cessent de s’accumuler et du blocage des comptes bancaires de la société. «Nous ne pouvons plus procéder au paiement des joueurs, le club est dans un état très critique», a-t-il indiqué lors d’une conférence de presse animée au siège du club. El Hannani n’a pas manqué, à cette occasion, de dénoncer la gestion de ses prédécesseurs, affirmant que la société «n’a pu établir, depuis sa création en 2010, aucun bilan financier dûment certifié par un commissaire aux comptes».

Il a dénoncé également «l’impunité» qui prévaut dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, faisant clairement allusion aux plaintes déposées devant les instances judiciaires, lesquelles, selon lui, «font preuve de lenteur». Pour le directeur financier du club, M. Abbès Benyamina, le club est pratiquement en cessation de paiement et va droit dans le mur. L’ex-président du conseil d’administration, M. Bechlagem, a, pour sa part, affirmé qu’au vu des difficultés financières et administratives que connaît le club, l’USMBA «risque de ne pas évoluer la saison prochaine ni en Ligue 1 ni en Ligue 2 et de se retrouver, par conséquent, avec les clubs amateurs». Il y a lieu de rappeler qu’un grand nombre d’anciens dirigeants ont été convoqués récemment par le juge d’instruction près le tribunal de Sidi Bel Abbès dans le cadre d’une enquête portant sur la gestion du club depuis 2010. D’autres devront se présenter, au cours des jours à venir, devant la justice pour apporter leurs témoignages sur une gestion entachée de nombreuses irrégularités et révéler de nombreux non-dits.