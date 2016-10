USMBA : Cherif El Ouazzani abandonne l’idée de quitter la barre technique

Réagissez

L’entraîneur de l’USM Bel Abbès, Tahar Cherif El Ouazzani, a finalement abandonné l’idée de quitter le club après la victoire ramenée de Belouizdad lors de la 8e journée du championnat de Ligue 1, apprend-on auprès de son entourage. L’ancien international algérien avait, en effet, annoncé son intention de quitter la barre technique juste après le résultat nul concédé à domicile face à la JSS (1-1) au titre de la 7e journée. A la fin de la rencontre face au CR Belouizdad, Cherif El Ouazzani a souligné que cette victoire «constituait le déclic tant attendu par l’équipe». Entouré de ses joueurs qui refusaient qu’il cède les commandes, le technicien oranais s’est finalement résolu à continuer l’aventure avec les Vert et Rouge.

«C’est une victoire qui va permettre à l’équipe de souffler un peu et de travailler dans la sérénité», a-t-il ajouté, précisant que l’USMBA disposait d’énormes qualités, mais qu’elle a été malchanceuse depuis le début de la saison malgré les bonnes prestations fournies. Cette semaine, à la reprise des entraînements, les dirigeants du club lui ont renouvelé leur soutien. Mieux, ils ont renforcé le staff technique en nommant Redouane Haffaf au poste d’entraineur adjoint et Abbès Mokades en qualité de manager du club. «Ces nominations, prises en accord avec l’entraineur, devraient permettre de renforcer l’esprit de groupe et de fluidifier les rapports entre joueurs, staff technique et administration», explique Bechlaghem Norredine, président du conseil d’administration de la SSPA/USMBA. Grâce à sa victoire au stade du 20 Août à Alger, la deuxième cette saison, l’USMBA se hisse provisoirement à la 7e place avec 9 points. Hier, elle devait affronter le DRB Tajnanet dans un match s’annonçant difficile pour les coéquipiers d’El Amali.