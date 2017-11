USMBA : Boudjellal nouveau président

Réagissez

C’est au cours d’une réunion extraordinaire des membres actionnaires de la SSPA/USMBA, tenue cette fin de semaine à Sidi Bel Abbès, qu’a été élu Adda Boudjellal Tayeb comme nouveau président de la SSPA de l’USMBA, dont la présidence intérimaire était assurée jusque-là par Hasnaoui Okacha qui n’était là que provisoirement et qui demeure toujours comme actionnaire au service de son club de toujours. «Hasnaoui, qui avait répondu à l’appel de son club à l’inter- saison, a réussi à sortir le club de l’impasse où il se dirigeait», soulignent et témoignent avec force les sympathi-sants et fidèles fans du vieux club de la Mekerra. Pour ce qui est du nouveau patron officiel de l’USMBA, c’est un enfant de Sidi Bel Abbès et ex-cadre de la nation et qui en parallèle a été mem-bre de bureau de la FAF et également président de la FASS (Fédération du sport scolaire) pour ne citer que ces fonctions.

Et vu qu’il était annoncé à ce poste de président de la SSPA il y a plus d’un mois, ce dernier a déjà établi au niveau du club un état des lieux car un vaste chantier l’attend. Avant son élection, on a déjà noté sa présence avec son équipe adulée à Béchar devant la JS Saoura et bien avant lors des plus récentes rencontres qu’avaient dispu-tées l’USMBA à Alger et Blida. Il faut relever que le nouveau président avait tenu avant son élection à se faire une idée sur la formation qu’il allait diriger.