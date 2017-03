Réagissez

L’ancien président de l’USM Bel Abbès, Seif el Islam Djillali Bensenada, est décédé hier à l’hôpital Hassani Abdelkader de Sidi Bel Abbès à l’âge de 63 ans, des suites d’une longue maladie.

Ancien directeur général de l’ONAB, Bensenada était l’un des plus anciens présidents de club de Ligue 1, contribuant grandement au parcours de son club préféré depuis sa première élection en 1989. Durant toute cette période, il a été élu plusieurs fois président du club avec lequel il remporta le seul titre de l’équipe en 1991 lors de la consécration de l’USMBA en coupe d’Algérie face à la JSK (2-1) au terme d’une finale mémorable.

Son retour à la tête du club au milieu de la saison passée a permis à l’équipe de retrouver l’élite et d’atteindre les demi-finales de la coupe d’Algérie. Mais en fin de saison, il a dû quitter la présidence sur demande de l’Assemblée générale. Grâce à ses qualités humaines (généreux, respectueux…) et son sens de responsabilité et sa bonne vision de gestionnaire, feu Bensenada a su attirer l’admiration de toute la famille du football, en particulier celle de l’USMBA, l’équipe pour laquelle il a consacré toute sa vie.

Sa disparition a jeté l’émoi dans toute la ville de la Mekerra. Bensenada restera comme la mémoire du club de l’USMBA pour les années passées à sa tête et le travail réalisé. Il a été enterré hier après la prière d’Al Asr au cimetière de Bel Abbès en présence d’une grande foule qui l’a accompagné à sa dernière demeure. «A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»