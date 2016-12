USMBA : Belbot et Amiri libérés

Réagissez

L’USM Bel Abbès affrontera aujourd’hui, l’USM Alger en 8es de finale de la Coupe d’Algérie au stade du 24 Février, et ce, en l’absence de Larbi Tabti, sa cheville ouvrière, suspendu pou cumul de cartons. Le club de la Mekerra, qui a failli être disqualifiée en 16es de finale de la Coupe d’Algérie en raison du non-respect des critères de sponsoring, devra ainsi mettre les bouchées doubles pour passer l’écueil usmiste.

Crédités d’un bon parcours en championnat de Ligue 1 (7es au classement avec 21 points), malgré leur récente défaite face au MC Alger à Bologhine, les poulains de Cherif El Ouazzani ne jurent que par la victoire et aspirent à clôturer cette année avec une qualification au prochain tour.

Un objectif qui demeure à la portée des camarades de Balegh dont la prestation en ce début de saison est des plus prolifiques avec 9 buts inscrits en coupe et en championnat. Côté effectif, les dirigeants du club ont décidé hier de libérer, dans un premier temps, le gardien Belbot et l’attaquant Amiri, en attendant d’autres départs en cette période du mercato hivernal. La liste définitive des joueurs libérés, ainsi que les noms des nouvelles recrues seront communiqués juste après la rencontre d’aujourd’hui, selon le chargé de la communication du club.