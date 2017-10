USMBA : Belahouel Hamza opérationnel

Réagissez

Après avoir pris le dessus sur l’USM Alger, lors de son match en retard la semaine passée, à Sidi Bel Abbès, l’USMBA a disputé une joute amicale contre le GC Mascara jeudi passé pour préparer la rencontre contre la JS Kabylie prévue demain, au stade du 24 Février 56.

A ce sujet, il faut signaler que la LFP a changé l’horaire du coup d’envoi du match, programmé désormais à 18h au lieu de 16h. Ce qui permettra, à coup sûr, une grande affluence. Côté effectif, à part le défenseur Zeroual Meziane pas encore rétabli — et qui a été convoqué au sein de l’équipe nationale des locaux —, les Belabbésiens enregistrent le retour de l’attaquant Belahouel Hamza, ce qui est considéré comme une bonne nouvelle pour le compartiment offensif. A cet effet, le coach Cherif El Ouazzani va sûrement reconduire le groupe qui a vaincu l’USM Alger, avec les Toual Zerrouki, Lamara, Khali, Lagraa, Tabti, Bounoua, Zouari et autres. Les fans locaux se préparent activement pour cette belle affiche. L’hospitalité légendaire et le fair-play seront de nouveau de mise nous ont indiqué des supporters qui promettent un bon accueil à leurs hôtes.