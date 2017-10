USMBA 4 - JSK 1 : La Mekerra déroule

Réagissez

Le changement d’horaire de 16h à 17h45 a permis à une large assistance de suivre la rencontre USBA-JSK, malgré sa retransmission en direct du stade 24 Février 56, qui s’est paré aux couleurs des deux clubs, dans une empoignade marquée par la sportivité, le fair-play et un bon accueil aux hôtes de Sidi Bel Abbès, fans et club.

Il est à signaler que les fans Belabbésiens, qui étaient inquiets la veille à cause de l’absence lors de la mise au vert pour maladie de leur coach en chef, Cherif El Ouazzani, ont été soulagés le jour du match en apprenant son arrivée à l’hôtel Beni Tala, lieu de séjour des camarades de Belhocini, qui ont enregistré le retour de l’attaquant Belahouel Hamza au sein du compartiment offensif à la place de Bouguelmouna.

Le match a été remporté par l’USMBA sur le score large de 4 à 1 (deux buts chaque mi-temps) contre un penalty transformé par Guemroud.

Le coach Cherif El Ouazzani a reconduit presque la même équipe vainqueur de l’USM Alger la semaine passée en match retard, avec les Toual, Zerrouki, Lamara, Khali, Lagraâ, Bounoua, Tabti, Zouari, Belhaouel et Belhocini, qui a planté les deux premières banderilles dans la cage du gardien Boultif, qui n’a rien pu faire. Pourtant, les visiteurs n’avaient à aucun moment fermé le jeu. Bien au contraire, ils se sont rués vers l’attaque dès l’entame du match en se créant une multitude d’occasions inexploitées. Quant aux deux autres buts des locaux, ils furent l’œuvre de Belahouel et Kherbache entrés en seconde période, lesquels ont permis aux locaux de remporter une nouvelle victoire à domicile devant les camarades de Yattou, qui se distingua au sein d’un onze qui n’a pas démérité.

Il faut dire que malgré la sortie de Ferhani pour cumul de cartons, les Kabyles étaient toujours menaçants, mais les locaux ont su gérer leur avance avec une meilleure possession du ballon, et ce, sous la direction courageuse de leur patron technique, Cherif El Ouazzani, présent sur le banc de touche. Notons que les changements opérés par la JSK n’apportèrent rien de nouveau surtout en évoluant à dix contre un groupe local qui tenait à sortir vainqueur.

L’USMBA continue son ascension, tandis que la JSK aura beaucoup de travail à faire avec son nouveau coach, Jean-Yves Chay.