USMBA 2 - MCO 0 : Le club de la Mekerra nouveau dauphin

Réagissez

L’USM Bel Abbès a remporté, jeudi, une précieuse victoire (2-0) face au MC Oran pour le compte de la 19e journée du championnat de Ligue 1. En disposant de leur rival de l’Ouest, les Vert et Rouge se hissent ainsi sur la deuxième marche du podium.

Dans ce derby de l’Ouest, disputé à guichets fermés, les coéquipiers de Tabti ont dominé les débats en fin de première mi-temps, construisant un jeu fluide et très technique. Juste avant la pause, Zouari ouvre le score (45’+1) d’un beau geste acrobatique, laissant pantois le keeper oranais Nateche. En seconde période, Abousfiane Balegh inscrit le second but (58’) sur une passe décisive de l’excellent meneur de jeu Larbi Tabti. Avec cette victoire, la quatrième consécutive, les Vert et Rouge comptent 33 points au compteur, à une seule longueur du leader, le MC Alger (34 pts). Une belle série réalisée par un groupe de joueurs homogènes et disposant d’individualités de grande qualité, à l’instar des Balegh, Lamali, Tabti et Sidhoum.

L’entraîneur Tahar Cherif El Ouazzani n’a pas manqué de remercier l’ensemble de ses joueurs à la fin de la partie, estimant que l’objectif du maintien était presque atteint. «Les joueurs ont été combatifs, solidaires et ont affiché une volonté à toute épreuve durant toute la rencontre», a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre. «Nous sommes proches d’atteindre notre objectif. Cette semaine, nous allons préparer convenablement notre prochaine sortie face à l’ES Sétif», a-t-il ajouté. Pour sa part, Omar Belatoui, entraîneur du MCO, a expliqué que son équipe n’a pas réussi à trouver la faille dans le dispositif défensif mis en place par l’USMBA en seconde période. «Le MCO traverse un passage à vide qu’il va falloir dépasser pour espérer renouer avec les résultats positifs et rester parmi le peloton de tête», a-t-il souligné.