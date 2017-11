USMBA 1 - DRBT 1 : Un précieux point pour Tadjenant

Réagissez

Pour son deuxième déplacement consécutif, cette fois-ci à Sidi Bel Abbès, le DRB Tadjenant, après sa défaite à Bechar devant la JS Saoura, a glané un précieux point (1 – 1) devant une USMBA en quête de réhabilitation devant son public.

Le «Difaa», qui occupait jusque-là la 11e place avec 9 points, s’est montré plus volontaire et coriace que les locaux. Chez ces derniers, il est clair que c’est essentiellement la question des doublures qui pose problème. Les cas des joueurs blessés et suspendus, à l’image du défenseur axial Ben Abderrahmane, du latéral gauche Lamara Nabil ou de Bounoua Abdessamed ont compliqué la tâche du staff technique. Même si globalement ces raisons ne justifient pas le rendement des joueurs lors de cette rencontre face à Tadjenant. Les locaux avaient ouvert le score par leur remuant avant-centre Bouguelmouna, suite une belle passe en profondeur de Tabti lors du premier quart d’heure de jeu (10’).

Les visiteurs répliquèrent près de vingt minutes plus tard (31’) par un but égalisateur signé Attouch Mohamed Hichem suite à un corner sifflé en leur faveur. Lors de la deuxième mi-temps, les visiteurs prirent confiance et purent annihiler les attaques locales tout en se montrant plus d’une fois dangereux sans pouvoir tromper le gardien Ghoul moins sollicité comparativement au gardien Litim Oussama heureux avec son équipe d’avoir empoché un précieux point. La rencontre s’est terminée finalement sur ce nul d’un but partout.