Les Usmistes poursuivent leur préparation malgré le report...

L’USMA prépare son match retour de la Ligue des champions d’Afrique, face au club marocain du WAC, prévu le 20 octobre à Casablanca, dans un contexte marqué par des changements fréquents de la programmation du championnat.

Après la rencontre que le club devait jouer, aujourd’hui, face à l’USM El Harrach (5e journée), la LFP vient de décider de reporter le derby algérois face au MC Alger (6e journée), programmée initialement pour samedi 14 octobre, accédant ainsi à la «demande» du ministre de la Jeunesse et des Sports, Ould Ali El Hadi, qui avait «suggéré» avant-hier à Kerbadj, le président de la Ligue de football professionnel (LFP), de déprogrammer cette empoignade, domiciliée au stade de Bologhine, jusqu’à ce que le stade du 5 Juillet soit prêt.

Il est à rappeler que dans le cas de l’USMH, ce sont les Usmistes qui ont demandé son report en raison de la présence de quatre de leurs joueurs au stade de l’équipe nationale des joueurs locaux, à savoir Ayoub Abdellaoui, Farouk Chafaï, Mohamed Benkhemassa et Okacha Hamzaoui.

La direction usmiste envisage, par contre, de demander à la LFP d’avancer d’une journée le match de la 7e journée, face à l’US Biskra, prévu mardi 17 octobre, soit la veille du départ de l’équipe vers Casablanca (Maroc) pour affronter le 20 du même mois le WAC pour le compte de la demi-finale retour de la Ligue des champions d’Afrique.

La rencontre aller, disputée le 29 septembre au stade du 5 Juillet, s’était terminée sur le score de zéro but partout. A noter, en dernier lieu, que le gardien de but usmiste, Mohamed Lamine Zemmamouche, a repris les entraînements avec ses coéquipiers, avant-hier. Celui-ci s’était blessé lors de la rencontre face au WAC. Le staff technique a également récupéré les joueurs qui étaient en déplacement au Cameroun, avec la sélection nationale, en l’occurrence Meziane et Benguit. Derfalou lui, qui s’est blessé lors des entraînements des Verts, attend la décision du staff médical.