USMA : Un stage à Sidi Moussa dès samedi

Les Usmistes souhaitent le report du match de la 7e journée du championnat, face à l’US Biskra, prévu le mardi 17 octobre, soit la veille du départ de l’équipe vers la ville marocaine de Casablanca, pour affronter, le 21 du même mois, le WAC pour le compte de la demi-finale retour de la Ligue des champions d’Afrique.

La LFP avait déjà accepté de reporter les matchs face à l’USM Harrach, qui devait initialement avoir lieu hier (mise à jour de la 5e journée), et au MC Alger, programmé dans un premier temps pour ce 14 octobre (6e journée), pour des raisons différentes. Dans le premier cas (USMH), c’est l’équipe de Soustara qui a demandé le report en raison de la présence de quatre de ses éléments au stage de l’équipe nationale des locaux, alors que dans le cas de celui face au Mouloudia, c’est le ministre de la Jeunesse et des Sports qui a «refusé» qu’il soit domicilié au stade de Bologhine.

En tout cas, le staff technique du club craint surtout des blessures lors de la rencontre face à Biskra, d’où leur souhait de ne pas la jouer. En somme, l’USMA est concentrée sur son rendez-vous continental. Le club va entrer en stage bloqué au Centre technique national de Sidi Moussa à partir de samedi. Le départ vers le Maroc est prévu, quant à lui, pour mercredi ou au plus tard jeudi.

Le sénégalais Diedhiou au sifflet

La Confédération africaine de football a désigné les arbitres des matchs retour des demi-finales de la Ligue des champions d’Afrique. C’est le Sénégalais Malang Diedhiou, assisté de ses deux compatriotes, El Hadj Malick Samba et Djibril Camara, qui dirigera la rencontre WAC-USMA. L’autre match quant à lui, opposant le Ahly d’Egypte au club tunisien de l’ES Sahel, sera arbitré par un trio sud-africain, en l’occurrence Victor Miguel De Freitas Gomes, qui sera assisté par Johanenes Sello Moshidi et Lindikhaya Bolo. A noter, en dernier lieu, que la rencontre de Casablanca se jouera finalement le samedi 21 octobre à 20h (heure locale). Les Rouge et Noir avaient été tenus en échec en match aller par le WAC qui est reparti chez lui avec le point d’égalité (0-0).