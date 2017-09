Réagissez

Le match de l’USM Alger face au club mozambicain de Ferroviario de Beira, pour le compte des quarts de finale retour de la Ligue des champions d’Afrique, prévu samedi prochain, est finalement toujours domicilié au stade du 5 Juillet.

C’est la Fédération algérienne de football (FAF) qui avait indiqué, avant-hier, sur son site internet, dans un article consacré aux matchs aller des représentants algériens aux compétitions africaines, que celui-ci allait se jouer au stade de Bologhine. L’ «erreur» a été rectifiée hier. Les joueurs mouloudéens, qui ont disputé dans la soirée de samedi leur match de Coupe de la CAF face au Club Africain (1-0), au stade du 5 Juillet, s’étaient plaints de l’état de la pelouse. Ce qui a fait que certains Usmistes ont exprimé leur souhait d’aller jouer ailleurs. Mais il n’en fut rien. Il faut noter, d’autre part, que la Ligue de football professionnel (LFP) a décidé de reporter le match USM Bel Abbès-USM Alger, de la 4e journée du championnat de Ligue 1, prévu ce week-end, au 3 octobre prochain. Par ailleurs, l’USM Alger a repris les entraînements, hier, au stade Omar Hamadi. Les joueurs, qui étaient arrivés à Alger en provenance du Mozambique, avant-hier dans la matinée, ont bénéficié d’une journée de repos. Au match aller, les Usmistes avaient imposé le nul au Ferroviario de Beira (1-1). Dans le cas d’une qualification, le représentant algérien va affronter le vainqueur de la double confrontation entre Mamelodi Sundowns et le Wydad de Casablanca. Avant-hier, au match aller, les Sud-Africains se sont imposés, chez eux, par un but à zéro. Le match de l’USMA face à Beira sera arbitré par le Gambien Bakary Papa Gassama qui sera assisté par Jean Claude Birumushahu (Burundi) et Marwa Range (Kenya).