USMA : Report du match face à Biskra

Réagissez

La Ligue de football professionnel (LFP) a finalement officialisé, hier, le report du match de l’USM Alger, face à l’US Biskra, comptant pour la 7e journée du championnat. La rencontre en question était prévue pour demain. Le club algérois ne pouvait bien évidemment pas disputer cette empoignade puisqu’il doit se rendre au Maroc, 48 heures plus tard, en prévision du match de la demi-finale retour face au WAC de Casablanca, qui va avoir lieu samedi 21 octobre. La Ligue a également annoncé le report de la rencontre ES Sétif-USM Alger, de la 8e journée, prévue le week-end prochain. En somme, de retour du Maroc, l’équipe de Soustara aura accumulé quatre matchs en retard. Et si le club, qui avait fait match nul, à l’aller, face au WAC (0-0), réussit à arracher sa qualification en finale de la Ligue des champions, il y aura encore plus de rencontres en retard. La mise à jour du calendrier sera certainement éprouvante, tant pour les responsables de la LFP que pour le staff et joueurs de l’USMA.