L’USM Alger sera en déplacement, demain, à Médéa pour affronter l’OM pour le compte de la 10e journée du championnat de Ligue 1. Le match est prévu au stade Imam Lyès à partir de 15h. Les deux équipes occupent la même position au classement (10e avec 11 points), mais les Usmistes disposent de trois matchs en moins. Ces derniers vont faire ce déplacement à Médéa avec la ferme intention d’enchaîner avec une troisième victoire de suite.

Après leur élimination de la Ligue des champions d’Afrique, les Rouge et Noir ont replongé de belle manière dans le championnat. Ils se sont imposés, d’abord, face à l’USM El Harrach (2-0), dans un match de mise à jour de la 5e journée, avant de terrasser carrément le CRB (4-0), le week-end passé, pour le compte de la 9e journée. C’est dire que l’équipe de Soustara est sur une bonne trajectoire. Le groupe compte le confirmer demain, d’autant plus que l’OM a montré une certaine fébrilité à domicile depuis le début de la saison, avec deux nuls et une défaite sur cinq matchs joués.

A cet effet, Derfalou et ses coéquipiers ont repris les entraînements avant-hier, en l’absence de quelques éléments qui vont rater le prochain match pour blessures. Si Benguit est complètement rétabli, Meftah, lui, qui avait déjà raté le match face au CRB, sera absent. Le staff médical l’a contraint à un repos de dix jours. Même Saayoud et Hamzaoui ne sont pas sûrs de prendre part à cette rencontre face à Médéa, eux qui viennent tout juste de reprendre les entraînements. Benkhemassa est, par contre, suspendu. Néanmoins, le coach Paul Put disposera des services de Khoualed et Benkablia, rétablis. Le staff a également les jeunes Bilel Benhammouda et Mohamed-Réda Boumechera, qui se sont entraînés avec les seniors en prévision de cette rencontre.

En tout cas, le technicien belge n’a pas cessé de demander aux joueurs de se concentrer sur ce prochain match uniquement puisqu’ils ont tendance à penser dès à présent au derby face au MC Alger, prévu mardi prochain au stade du 5 Juillet. En somme, le staff aimerait bien affronter le voisin avec un moral au beau fixe. Et cela passe par une victoire à Médéa.