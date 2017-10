USMA : Paul Put défend ses joueurs

Réagissez

C’est un Paul Put très remonté envers les supporters qui s’en sont pris aux joueurs avant le début de la rencontre face à l’USM El Harrach, qui s’est présenté devant les médias à la fin de cette empoignade de la mise à jour de la 5e journée (2-0). «Si ces supporters m’ont insulté, je l’accepte, mais pourquoi s’en prendre aux joueurs ? Il est bien de chanter quand il y a des victoires, mais c’est dans les moments difficiles qu’on a besoin des supporters. Les joueurs ont tout fait. Ils ont réalisé un parcours incroyable. On a fait un bon match à Casablanca. Même les médias marocains ont félicité l’USMA pour sa prestation», a-t-il déclaré à ce propos.

Les fans du club, en colère contre leur équipe qui n’a pas réussi à se qualifier à la finale de la Ligue des champions, ne se sont pas présentés avant-hier au stade de Bologhine en force.

A cet effet, l’entraîneur a signalé qu’il était «fier» que le club ait atteint ce stade de la compétition. «Ce n’est pas évident d’arriver, chaque année, à un stade aussi avancé de la Ligue des champions. Même Barcelone ne joue pas tout le temps la finale», dira-t-il.

Pour revenir au match face à l’USMH, Paul Put a tenu à rappeler que les joueurs de l’USMA ont disputé cette rencontre 48 heures après leur retour du Maroc. Néanmoins, il était satisfait de leur réaction. «Les joueurs ont vraiment bien joué, parce que ce n’était pas facile. Je suis content par rapport à la réaction des joueurs. On a raté beaucoup d’occasions, mais on a gagné. C’est le plus important d’autant plus qu’il y avait la manière», a-t-il déclaré. Il faut signaler en dernier lieu que l’USMA enchaînera ce samedi avec un autre derby algérois en recevant le CR Belouizdad, au stade de Bologhine, pour le compte de la 9e journée.

Par ailleurs, la LFP a indiqué que la rencontre MCA-USMA, de mise à jour de la 6e journée, a été programmée pour le 7 novembre. Même si la Ligue n’a pas indiqué le lieu, il y a fort à parier que ce match sera domicilié au stade du 5 Juillet.