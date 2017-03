USMA – MCA : Le quitte ou double !

Réagissez

Gare au vaincu

L’affiche proposée, demain, entre le MC Alger et l’USM Alger, comptant pour la 22e journée du championnat professionnel de la Ligue 1, est déjà capitale pour les deux formations dans la course au titre.

Accusant un retard de quatre points sur le leader sétifien, et même s’ils comptent un match retard comme l’ESS d’ailleurs, les deux clubs algérois savent que seule la victoire, demain, au stade du 5 Juillet compte. Les Mouloudéens avaient déjà pris le meilleur au match aller face à leur adversaire du jour au stade Mustapha Tchaker de Blida sur score 2 buts à 1. Mais l’USMA a pris sa petite revanche en Supercoupe d’Algérie, en s’imposant, sur la même pelouse, sur le score 2 buts à 0.

Pour les poulains de Kamel Mouassa, ce rendez-vous sera un véritable test, surtout que l’équipe n’a plus gagné un seul match en championnat au 5 Juillet depuis cinq rencontres avec 4 défaites (NA Hussein Dey 0-1, CR Belouizdad 0-1, USM Harrach 0-1 et l’ES Sétif 1-2) en plus d’un autre nul face aux Nahdistes (1-1). Du coup, le rendez-vous de demain s’apparente à un vrai quitte ou double. Peut-être même l’ultime chance dans la quête du titre. C’est dire que le faux-pas est interdit. Son rival du jour est sur une courbe ascendante.

En effet, après un nul à Béjaïa, les Rouge et Noir ont enchaîné deux succès de suite devant le CR Belouizdad (2-1) et l’O Médéa en déplacement (3-1). Paul Put et ses joueurs veulent confirmer leur réveil. Mais pour cela, ils doivent répondre présents face à leur conquérant de toujours. L’affiche est très prometteuse dans ce derby où aucune équipe n’est prête à faire de cadeau à l’autre. Trois matches non importants se joueront cet après-midi à commencer par le match du leader, l’ES Sétif.

Ce dernier recevra le RC Relizane, treizième du classement. Mais cela ne garantit en rien que les gars d’Aïn Fouera partent favoris, surtout que les Relizanais sont réputés pour vendre chèrement leur peau. La preuve, l’équipe est sur une série de trois matches sans défaite. Aux Sétifiens de faire attention à Benayad et ses coéquipiers. Le stade de l’Unité Maghrébine de Béjaïa accueillera le derby kabyle entre le MOB et la JSK. Même si cette confrontation se jouera à huis clos, elle sera capitale pour le maintien. Pour les Crabes, un autre résultat autre que la victoire signifiera à coup sûr la relégation. La JS Kabylie n’est guère en meilleur posture.

Cela n’empêche pas le duo Rahmouni-Moussouni de miser sur le huis clos afin de surprendre son adversaire qui va se jeter corps et âme dans la bataille afin de s’imposer. La dernière rencontre de cet après-midi opposera le MC Oran au CA Batna. Les Oranais veulent renouer avec la victoire après avoir ‘‘collectionné’’ les contre-performance avec la fin de la phase aller. La venue du CAB, en proie au doute, pourrait être la bonne occasion pour s’imposer de nouveau. Attention tout de même au Chabab toujours capable de sortir le grand jeu.