USMA - JSS : Hamdi rate son retour

Réagissez

L’USM Alger s’est inclinée pour la deuxième fois à domicile, jeudi, en ouverture de la 12e journée du championnat de Ligue 1.

Ainsi, après la défaite face au CSC sur le score de 2 à 1, la formation algéroise s’est fait battre une nouvelle fois par la JS Saoura sur le score de 2 à 0. L’USM Alger vit une période difficile et se retrouve désormais à la 11e place, à trois longueurs du troisième relégable, l’US Biskra, qui accueillera aujourd’hui le NAHD. Le départ de l’entraîneur belge Paul Put n’a finalement rien changé.

Et l’arrivée de l’entraîneur Miloud Hamdi n’a pas provoqué le déclic attendu, du moins durant cette journée. Hamdi, qui a offert le dernier titre de champion d’Algérie à l’USMA, avec en plus une qualification historique en finale de la Ligue des champions d’Afrique, perdue face au TP Mazembe en 2015, doit attendre les prochaines journées pour espérer redresser la situation. «Il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à travailler, se remettre en question et bien préparer les prochaines rencontres», a déclaré Hamdi, à quatre jours du derby algérois face au MC Alger.

Saoura vise haut

La JS Saoura peut désormais aspirer à jouer les premiers rôles. Avec cette victoire, la première à l’extérieur depuis le début de la saison, l’équipe phare de la wilaya de Béchar est assurée de garder sa deuxième place. Avec 23 points à trois journées de la fin de la phase aller, l’équipe chère à Mohamed Zerouati est bien partie pour terminer sur le podium et passer l’hiver au chaud. Le premier responsable du club annonce clairement les intentions de son équipe de jouer les premiers rôles cette saison et, pourquoi pas, offrir un premier titre à toute la wilaya de Béchar.