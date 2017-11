USMA : Hamdi remplace Paul Put

Réagissez

L’entraîneur de l’USM Alger, Paul Put, a annoncé, avant-hier soir, lors de la conférence de presse d’après-match, sa démission.

La défaite à domicile de l’équipe de Soustara face au CS Constantine (1– 2) a précipité finalement le départ du coach belge, aux commandes de la barre technique du club depuis novembre 2016. C’est Miloud Hamdi qui l’a remplacé. La direction usmiste a indiqué que celui-ci a signé un contrat courant jusqu’à la fin de la saison. Hamdi a déjà entraîné le club durant la saison 2015-2016. Il faut dire que la démission de Paul Put était dans l’air depuis l’élimination de l’USMA aux demi-finales de la Ligue des champions d’Afrique. Le représentant algérien avait fait match nul, au match aller face au WAC (Maroc), disputé le 30 septembre au stade du 5 Juillet d’Alger (0-0), avant de s’incliner, le 21 octobre, à Casablanca, sur le score de trois buts à un. Le Wydad de Casablanca avait fini par remporter le trophée en prenant le dessus en finale sur le Ahly d’Egypte.

Cette élimination de la compétition africaine avait irrité les supporters du club qui rêvaient au moins d’arriver en finale. Si certains s’attendaient à ce moment-là au départ du Belge, c’est finalement son adjoint, Abdelkader Iaiche, qui a quitté ses fonctions (le club a évoqué une démission alors qu’il s’est dit çà et là qu’il s’agissait d’un limogeage). Analysant cette dernière contre-performance face au CSC, Paul Put, signataire d’un contrat de deux ans avec l’USMA, a évoqué les multiples absences de joueurs pour différentes raisons (stage avec l’équipe nationale, suspension et blessures). Des arguments qui apparemment ne convainquent pas les fans du club. Il faut noter qu’à l’issue de 11 journées, l’USMA est 11e avec 12 points et trois matchs en moins, respectivement face au MC Alger, l’US Biskra et l’ES Sétif. En cinq rencontres disputées à domicile, les Rouge et Noir ont été accrochés à deux reprises (un nul et une défaite).