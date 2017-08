USMA-Ferroviario da Beira décalé d’un jour

Réagissez

Le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions africaine entre l’USM Alger et le club mozambicain, Ferroviario da Beira, prévu le 22 septembre prochain, a été décalé d’un jour, a annoncé la CAF sur son site internet.

Le match aura lieu donc le samedi 23 septembre à 18h30 au stade du 5 Juillet. Le match sera dirigé par l’arbitre gambien Bakary Papa Gassama et ses deux assistants Jean-Claude Birumushahu (Burundi) et Marwa Range (Kenya). Le match aller, quant à lui, aura lieu le 16 septembre au stade de Beira-Campo de Ferroviario (14h, heure algériennes) et sera arbitré par le Malgache Hamada El Moussa Nampiandraza.

L’USM Alger, sous la conduite de l’entraîneur belge Paul Put, veut aller le plus loin possible dans cette édition. L’équipe s’est renforcée par de nouveaux éléments dans l’espoir d’atteindre son objectif. Elle a également effectué un stage de 13 jours en Turquie, ponctué par plusieurs matchs amicaux au cours desquels le coach usmiste a essayé tous les joueurs qui étaient sous sa coupe.

Au début de la semaine, l’USMA a disputé son dernier match de préparation contre l’O Médéa qui s’est soldé par une victoire par 3 buts à 2. Malgré un relâchement en fin de match, l’équipe a montré de bonnes intentions pour la nouvelle saison qui débutera ce week-end avec un premier derby face au nouveau promu, le Paradou AC, programmé au stade Omar Hamadi de Bologhine.