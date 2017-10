USMA : Deux derbys, deux victoires

Réagissez

L’USM Alger a cartonné, avant-hier, au stade de Bologhine, face au CR Belouizdad (4-0) pour le compte de la 9e journée de la Ligue 1.

Une victoire qui a permis à Meftah et ses coéquipiers de se hisser à la 10e place, avec 11 points, et 3 matchs en retard face au MC Alger, programmé pour le 7 novembre, l’US Biskra et l’ES Sétif.

Il faut dire qu’après la «désillusion» de l’équipe de Soustara en Ligue des champions d’Afrique, avec l’élimination au stade des demi-finales par le WAC de Casablanca (Maroc), les joueurs ont bien réagi en championnat en alignant deux victoires de suite, respectivement face à l’USM El Harrach (2-0) et le CRB (4-0). A cet effet, à la fin de la rencontre d’avant-hier, l’entraîneur du club, Paul Put, s’est montré satisfait du rendement de ses joueurs sur le terrain, même si, a-t-il noté, il y avait quelques absences de taille.

En effet, pas moins de quatre joueurs, titulaires à part entière pour trois d’entre eux, à savoir Sayoud, Meftah, Benguit et Hamzaoui, n’ont pu prendre part au match pour blessure. Pour le technicien belge, les joueurs présents sur le terrain se sont acquittés de leur tâche comme il se doit.

Si en deuxième mi-temps, l’équipe, qui menait déjà au score par 4 buts à 0, était moins en vue, c’est parce qu’«elle s’est contentée de gérer l’écart», indique le coach. Celui-ci est d’ailleurs revenu sur la défaite face au WAC, pour dire que «c’est l’efficacité, présente face au CRB, qui a manqué lors de cette demi-finale retour de Ligue des champions». Il est utile de rappeler que les Rouge et Noir vont se déplacer vendredi, à Médéa, pour affronter l’OM pour le compte de la 10e journée. Le mardi d’après, ce sera le tour du grand derby algérois, face au MCA, de mise à jour de la 6e journée. Il aura lieu vraisemblablement au stade du 5 Juillet.