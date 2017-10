USMA : Départ aujourd’hui pour Casablanca

Réagissez

C’est aujourd’hui que la délégation de l’USM Alger s’envolera pour Casablanca, au Maroc, via un vol spécial d’Air Algérie, en prévision de la demi-finale retour de la Ligue des champions d’Afrique, face au WAC, prévue ce samedi à 20h (heure locale). Avant de prendre leur vol, celui-ci étant programmé à 14h30, les Usmistes effectueront, dans la matinée, une ultime séance d’entraînement au Centre technique national de Sidi Moussa, où le groupe est en stage depuis samedi dernier. En tout cas, les membres du staff et les joueurs de l’équipe de Soustara sont concentrés au maximum sur ce rendez-vous continental.

Arrivés sur place, les Rouge et Noir effectueront demain une séance d’entraînement au stade du Complexe Mohammed V, de Casablanca, qui abritera la rencontre. L’entraîneur usmiste, le Belge Paul Put, s’est dit confiant quant à la capacité de son équipe à revenir du Maroc avec la qualification. «Le match retour tournera peut-être en notre faveur. A l’extérieur, on trouve parfois plus d’espaces, ce qui permet de mener des contre-attaques. En football, tout est possible. Il ne faudra pas prendre de but et attendre patiemment les occasions de contre», a-t-il affirmé dans une déclaration faite au site de la Fifa. Par ailleurs, il faut noter que le Widad de Casablanca vit ces dernières semaines au rythme des problèmes. Le groupe a dû, sous la pression de ses supporters, «fuir» vers Rabat pour se préparer. Il ne rejoindra Casa que la veille du match. Il faut rappeler, en dernier lieu, que les deux clubs se sont séparés, lors du match aller disputé au stade du 5 Juillet d’Alger le 29 septembre dernier, sur le score nul de zéro partout.