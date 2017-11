USMA – CSC : Paul Put s’attend à un match difficile

Réagissez

Paul Put, coach de l’USMA

L’USM Alger affrontera, aujourd’hui au stade Chahid Omar Hamadi à Bologhine, à partir de 17h, le CS Constantine, pour le compte de la 11e journée du championnat.

Une rencontre extrêmement difficile, vu que l’adversaire constantinois caracole en tête du classement (21 points). Chose que l’entraîneur du club, Paul Put, n’a pas omis de signaler lors de la conférence de presse qu’il a tenue jeudi. «Le CSC est une très bonne équipe. Elle est en pleine forme et ce sont les résultats que ce groupe réalise qui le démontrent. Ce club joue un football direct et avec puissance. Cela va être un match dur. D’autant plus que toutes les équipes sont plus motivées quand elles jouent face à l’USMA», a-t-il déclaré à ce sujet. Et ce qui rend la situation encore plus compliquée pour les Rouge et Noir, c’est le fait que le staff ne disposera pas de tout son effectif. Abdelaoui, Chafai et Benguit, qui vient tout juste de perdre son père, sont en équipe nationale. Koudri, lui, est suspendu. Sayoud, Hamzaoui et Meftah sont rétablis, puisqu’ils ont réintégré le groupe il y a trois jours, mais ne sont pas prêts à 100%. «Même rétablis, il n’est pas sûr qu’ils vont jouer. Rater deux matchs, et puis être incorporés dans une empoignade face à une équipe comme le CSC n’est pas évident.

Je préfère un joueur prêt à 100% qu’à un autre à 80%», a estimé le technicien belge. En tout cas, Paul Put sait bien que le club «n’a pas d’autre choix» que de trouver les ressources nécessaires, physiques et mentales, pour y faire face. Il faut noter en dernier lieu que l’USMA occupe jusque-là la 11e place, avec 12 points, et trois matchs en moins, respectivement face au MC Alger, à l’ES Sétif et l’US Biskra. Une programmation «dure et compliquée», selon les termes du coach, attend le club dans les jours à venir. Le CSC par contre est en tête du classement, distançant de 4 points ses deux poursuivants directs, la JS Saoura et le Paradou AC. La rencontre du stade Hamadi d’aujourd’hui promet d’être donc très disputée.