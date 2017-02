USMA - CRB (18h) : Pour le rachat et la confirmation

Réagissez

Le stade du 5 Juillet sera le théâtre, aujourd’hui à 18h, d’une belle affiche entre les deux clubs algérois, l’USM Alger et le CR Belouizdad.

C’est le 72e derby entre les deux formations avec un avantage pour les Rouge et noir avec 28 victoires contre 22 pour le CRB. Pour cette rencontre, les deux équipes présentent deux visages différents, notamment depuis le début de la manche retour. Les Unionistes, avec deux nuls et une défaite face au CSC, ont perdu de leur aura, ce qui a provoqué la colère des supporters, lesquels exigent une réaction aujourd’hui, au risque de se laisser distancer par le peloton de tête. La tâche s’annonce toutefois difficile face à une équipe belouizdadie en net regain de confiance depuis l’arrivée de l’entraîneur Badou Zaki à la barre technique. Ce sera d’autant plus difficile lorsque l’on sait que l’équipe de Soustara sera privée de plusieurs joueurs, à l’image de Hammar, Benkhemassa et Beldjilali, alors que Guessan et Meftah sont incertains.

De son côté, le CRB, qui se trouve dans une courbe ascendante en ce début de phase retour avec deux victoires et un nul à Saoura, aura à cœur de prendre sa revanche du match aller, battu 1-0. L’arrivée de l’avant-centre Hamia a donné plus de mordant au compartiment offensif de l’équipe en inscrivant quatre buts en deux matches. Un autre succès face au voisin usmiste propulsera l’équipe de Laâqiba à la 7e place du classement et lui permettra d’entrevoir la suite du parcours sous de bons auspices en attendant la réception du DRBT lors de la prochaine journée et la mise à jour du calendrier face à l’ES Sétif.