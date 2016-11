Réagissez

Stade du 5 Juillet (Alger)

Arbitres : Benbraham, Sid Ali, Allaoua

Averts. : Benyahia, Guessan, Benkhemassa, Koudri, Chaffaï (USMA). El Orfi (NAHD)

Buts : Guessan (54’, 72’) USMA

Ardji (58’) NAHD

USMA : Zemmamouche, Meftah, Abdellaoui, Benyahia, Chaffaï, Benkhemassa, Kouidri, Bendjillali (Benmoussa 65’), Meziane (Yaïche 90’+3), Guessan, Andria (Benguit 86’)

Entr. : Paul Put

NAHD : Doukha, Belhocine, Khacef (Harrouche 86’), Herrida, Khiat, Zeddam, El Orfi, Bendebka, Ardji

(Aït Abdelmalek 84’), Gasmi, Ouhadda (Mokhtar Hichem 78’)

Entr. : Alain Michel

L’USM Alger a réussi une bonne opération, jeudi, en s’imposant sur le score de 2 à 1 devant son voisin, le NA Hussein Dey, dans le derby algérois qui a eu pour théâtre le stade du 5 Juillet. Les deux buts de l’USM Alger ont été inscrits par son attaquant Guessan en seconde période, profitant de la fébrilité de la défense adverse, malgré l’incorporation deux axiaux (Herrida et Khiat) et un libéro (Zeddam). L’unique but husseindéen a été l’œuvre du jeune attaquant Ardji qui a brillé contre son ancienne équipe.

A la faveur de cette victoire, l’USMA prend provisoirement la tête du classement de la Ligue 1 et met fin à trois matches sans victoire. En revanche, le Nasria continue de patauger dans les profondeurs avec 12 points au compteur. Malgré le changement d’entraîneur, le déclic n’a pu avoir lieu en quatre matches sous la houlette du Français Alain Michel. L’équipe du NAHD doit réagir dans les trois prochains matches et faire le plein si elle veut éviter la crise.