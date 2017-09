USMA 1 - DRBT 1 : Et de trois pour Attouche

Réagissez

L’USM Alger a été tenue en échec, hier au stade Omar Hamadi de Bologhine, par le DRB Tadjenanet (1-1) en match avancé de la troisième journée. La bande à Mouassa a ouvert la marque à la 17e minute par Attouche qui signe à l’occasion son troisième but depuis le début de saison. Les Rouge et Noir ont égalisé en seconde mi-temps par Derfalou (79’) de la tête suite à un coup franc bien travaillé par Benmoussa. Après ce nul, l’USMA et le DRBT occupent provisoirement la deuxième place avec 5 points chacun.



Le CRB veut la passe de trois

Le CR Belouizdad, leader du championnat de Ligue 1 avec deux victoires, accueillera aujourd’hui au stade du 20 Août 1955 (17h) le MCA dans un derby palpitant, avec l’objectif d’aligner une troisième victoire d’affilée et confirmer son bon début de saison. Le coach bulgare du CRB,

Tudorov, compte reconduire le même effectif qui a réussi une belle victoire face à l’USMH, samedi passé (1-2). L’entraîneur français du doyen,

Bernard Casoni, compte aligner l’attaquant Balegh à la place de Aouedj pour donner un nouveau souffle au compartiment offensif de l’équipe qui prépare à l’occasion les quarts de finale de la Coupe de la CAF contre le Club Africain, samedi au stade du 5 Juillet.

JSK-PAC à huis clos

Le match de la troisième journée entre la JS Kabylie et le Paradou AC, prévu ce week-end à Tizi-Ouzou, aura lieu à huis clos en raison de la sanction infligée au club du Djurdjura après les jets de fumigènes suite à la victoire face à l’USMB, samedi dernier. La Commission de discipline a également infligé une suspension de six mois dont trois avec sursis pour l’entraîneur adjoint de l’USMB, Mohamed Haniched (USMB) et trois matchs de suspension pour le joueur de l’ESS (Nessakh).

Classement Pts J



1. CRB 6 2

2. USM Alger 5 3

-. DRBT 5 3

-. MC Alger 4 2

-. ES Sétif 4 2

-. JS Kabylie 4 2

-. JS Saoura 4 2

8. CS Const. 3 2

-. MC Oran 3 2

-. Paradou AC 3 2

-. USMBA 3 2

12. O. Médéa 1 2

--. NAHD 1 2

14. US Biskra 0 2

--. USM Blida 0 2

--. USMH 0 2