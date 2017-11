USMA 1 – CSC 2 : Les Sanafir solides leaders

Réagissez

L’USM Alger s’est inclinée, hier, chez elle, au stade de Bologhine, face au CS Constantine, sur le score de deux buts à un dans un match de la 11e journée du championnat de Ligue 1.

Une défaite qui va accentuer encore davantage la pression sur le coach Paul Put, critiqué déjà depuis l’élimination du club au stade des demi-finales de la Ligue des champions d’Afrique. Pourtant, les Rouge et Noir ont bien débuté la partie. Exerçant un pressing très haut, Khoualed et ses coéquipiers ont fini par ouvrir la marque dès la 11e minute, par l’intermédiaire de Yaya qui a profité d’un joli centre de Derfalou.

Ce n’est qu’à la 14’ que les Constantinois se sont créé leur première occasion lorsque Zemmamouche a fait sortir in extremis un ballon tiré par Rebih, exécutant un corner. L’USMA avait tenté de continuer son pressing mais sans réussir à doubler la marque. La première mi-temps s’est terminée sur ce score d’un but à zéro en faveur des locaux.

De retour des vestiaires, c’est les visiteurs qui étaient plus entreprenants. Après une tentative de Derfalou (50’), les joueurs du CSC ont bien pris les choses en main. Multipliant les attaques, alors que les Usmistes semblaient moins en forme, les Sanafir ont réussi à égaliser à la 57’ lorsque, suite à un coup franc bien exécuté par Amri, Abid, de la tête, met le ballon dans les filets.

Les Rouge et Noir auraient pu revenir dans le match à la 60’. Meziane, se retrouvant seul face au gardien Rahmani, rate le deuxième but. Par la suite, le CSC a pris complètement le dessus. A la 74’, après une contre-attaque, Belkheir offre un caviar à Dahar qui double la marque. Le CSC aurait pu même par la suite inscrire un troisième but. Finalement, la rencontre s’est terminée sur ce score de deux buts à un en faveur de l’USMA. Un faux pas qui pourrait avoir des conséquences pour le staff des Rouge et Noir.