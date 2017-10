Réagissez

La décision de la LFP de reporter à une date ultérieure le match de mise à jour USMA-USMH, sur demande de la direction usmiste, alors qu’il était initialement programmé pour aujourd’hui, a été très bien accueillie par le staff technique de la formation harrachie.

Bien que ce dernier se plaint quelque peu du fait de rester plusieurs jours sans compétition officielle, soit trois semaines, puisque le dernier match en championnat remonte au 23 septembre dernier, face au CSC (1-1), comptant pour la 4e journée du championnat, alors que l’équipe ne retrouvera la compétition que samedi prochain face au MC Oran. La conjoncture actuelle plaide en faveur du staff technique.

En effet, avec le changement opéré à la tête du staff et l’arrivée du Tunisien Hamadi Daou qui n’a pris ses fonctions officiellement que samedi dernier, en dirigeant sa première séance d’entraînement, le report du derby face à l’USMA permettra au technicien tunisien d’avoir plus de temps pour connaître son effectif et préparer sa première sortie officielle.

Outre cet aspect, ce report sied aux Harrachis dans la mesure où cela permettra de récupérer bon nombre de joueurs blessés, au moment où l’infirmerie ne désemplit pas depuis le début de cet exercice. Trois éléments souffrent toujours, à savoir Belarbi, Daoud et Delhoum et dont la participation demeure néanmoins incertaine samedi prochain face au MCO.

Un match qui se disputera en principe au stade du 1er Novembre de Lavigerie, puisque, selon les responsables du club et après les travaux entamés en fin de semaine dernière par l’APC de Mohammadia, les réserves émises par la commission d’homologation des stades devraient être levées, même s’il faudra attendre aujourd’hui la confirmation de la domiciliation de ce match, puisque un représentant de la Ligue est attendu, ce matin, au stade pour constater de visu la levée desdites réserves et donner le quitus à l’USMH de recevoir, et ce pour la première fois de la saison dans son jardin de Lavigerie.