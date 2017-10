Réagissez

La vacance à la tête de la barre technique de l’USM Harrach réglé dimanche soir dernier, avec l’engagement du technicien tunisien Hamadi Daou, qui succède désormais à Younes Ifticène, démissionnaire depuis prés de trois semaines, il ne reste désormais plus à la direction des Jaune et Noir à résilier le contrat de son ancien coach, pour que le nouveau puisse bénéficier d’une licence et coacher sa nouvelle formation.

En effet, bien que démissionnaire depuis près de trois semaines, le contrat de Younes Ifticène n’a toujours pas été résilié. Une procédure, qui ne sera qu’une simple formalité à en croire le président du club Fayçal Bensemra « Ifticène est un enfant du club. Ses résultats n’ont malheureusement pas suivie et il a décidé de quitter ses fonctions. Tout le monde sait qu’il n’est plus l’entraîneur.

Pour la résiliation, c’est nous qui avons temporisés. Ce n’est qu’une formalité et on le sollicitera incessamment pour », précise le patron de l’USMH, même si selon certaines indiscrétions, Ifticène insiste pour toucher le salaire des deux mois du travail effectuer depuis sa nomination, avant de procéder à la résiliation de son bail, au risque de bloquer l’intronisation du tunisien.

En attendant le règlement de ce quiproquos, et qu’il bénéficie d’une licence de la part de la Ligue de Football Professionel pour pouvoir coacher sa nouvelle formation à partir du banc, dés ce mardi à l’occasion du derby face à l’USMA en match de mise à jours de la 5e journée, le technicien tunisien attendu initialement aujourd’hui à Alger, a décalé sa venue d’une journée faute de vol. Daou qui débarquera donc finalement demain matin, découvrira sa nouvelle formation dans l’après-midi, en supervisant l’équipe à l’occasion de la joute amicale qui l’opposera au stade du 1er Novembre de Lavigerie (16h) face au CR Belouizdad. Un match que le technicien suivra autant qu’observateur et superviseur, avant de prendre officiellement ses fonctions dés ce week-end, en travaillant avec la même composante du staff technique qui a assuré l’intérim durant ces deux dernières semaines, à savoir le trio Bechouche-Benomar-Layachi.

Sur un autre registre, l’APC de Mohamadia a diligentée une équipe au stade du 1er Novembre d’El Harrach, dans le but d’effectuer les travaux nécessaire au sein de l’enceinte pour lever les réserves émises par la commission d’homologation des stades, et permettre à l’USM Harrach d’ait recevoir ses adversaires. « On a eu des assurances qu’on accueillera le MCO la semaine prochaine au stade du 1er Novembre. Il y’a de léger travaux que l’APC a pris en charge et qui seront finalisé dans les prochaines heures », assure Bensemra.