USM El Harrach : Premier point pour les Harrachis hors d’Alger

L’USM El Harrach a réussi un bon résultat ce week-end, en allant chercher un point de son déplacement à Tadjenanet. Un précieux point pour les Harrachis malgré le fait qu’ils restent toujours relégables, dans un match où ils auraient même pu revenir avec les trois points en menant au score, avant de fléchir dans les 20 dernières minutes de la partie, en encaissant le but égalisateur. Il reste tout de même qu’un point obtenu en déplacement est un résultat positif, d’autant plus que c’est le premier récolté par les coéquipiers de Hadj Bouguèche hors d’Alger, et qui porte leur capital en points à neuf. Un nul et vraisemblablement des regrets pour les Harrachis à voir la réaction du coach tunisien, Hamadi Daou qui a estimé en fin de match, qu’il y avait de la place pour un succès face au DRBT. «Je suis satisfait de ce résultat et de ce point ramené en déplacement, mais je pense qu’on avait les moyens de marquer un deuxième but et de remporter le match. Ce match nul nous permettra de bien préparer les prochaines rencontres, à commencer par celle du week-end prochain, face à l’USM Bel-Abbès», dira le technicien tunisien, qui est désormais en quête d’un premier succès à domicile dans son stade fétiche du 1er Novembre de Lavigerie, après le nul ayant sanctionné la première sortie des Harrachis dans leur jardin, la semaine dernière, lors du derby face au NAHD.

Un résultat satisfaisant et l’espoir qui renaît dans le camp des Harrachis de quitter bientôt la zone des relégables, avec tout de même un point noir. Cette étonnante défection des dirigeants lors de chaque sortie de l’équipe, comme c’était le cas, samedi dernier, à Tadjenanet, où seul le secrétaire général était du voyage avec le groupe.

Des dirigeants, à leur tête le président Fayçal Bensemra, qui ne viennent pas au stade les jours de match, même quand leur team évolue à Alger.